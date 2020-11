PSG : Un accord Mbappé-Paris met Madrid en alerte rouge

Dans : PSG.

A quelques mois de la fin de son contrat, Kylian Mbappé n’écarte pas l’idée de prolonger au PSG. Surtout si son nouveau contrat lui laisse la possibilité de filer au Real Madrid l’été prochain en protégeant Paris.

La sortie médiatique de Leonardo n’a pas échappé au Real Madrid. Interrogé par les supporters du Paris Saint-Germain, le directeur sportif a annoncé des discussions avec Kylian Mbappé. De quoi faire trembler Florentino Perez et Zinedine Zidane dont le plan consiste à arracher l’attaquant français à un an de la fin de son contrat l’été prochain. Ainsi, le club espagnol espère convaincre les Parisiens de lui céder l’ancien Monégasque pour environ 180 millions d’euros. Mais la facture risque de grimper si l’on en croit le quotidien As.

En effet, le champion du monde, qui aurait déjà refusé trois approches de Leonardo et Nasser Al-Khelaifi, comptait profiter de sa situation pour filer à la fin de la saison. Mais à cause de la crise sanitaire, Kylian Mbappé commence sérieusement à douter et le champion du monde française se demande s’il est pertinent de refuser un gros contrat dans ce contexte particulier. Du coup, le phénomène tricolore envisagerait désormais de prolonger son bail au Paris Saint-Germain avec une clause qui lui permettrait de partir si un club offrait un prix dont la limite ferait l'objet d'un accord. Cette solution arrangerait le club francilien qui, dans le pire des cas, recevrait un chèque supérieur à 200 millions d’euros, et Kylian Mbappé qui se garderait la porte ouverte tout en assurant son avenir sur le plan financier. En revanche, le Real Madrid, dont la puissance financière est aussi lourdement impactée par la situation sanitaire, n’apprécierait sûrement pas ce deal entre le PSG et Mbappé.