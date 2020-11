PSG : La frappe de Mbappé sur Neuer, Herrera ne l’oubliera jamais

Dans : PSG.

Il y a trois mois, le Paris Saint-Germain passait à côté de son rêve, en chutant en finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich.

Un revers qui est encore dans toutes les têtes au sein du club de la capitale. Alors que le PSG vit un début de saison difficile, avec notamment deux défaites en trois journées de C1 contre Manchester United et Leipzig, Paris n’oublie pas qu’il a failli devenir le deuxième club français à soulever la coupe aux grandes oreilles lors du Final 8 de Lisbonne. Sauf que le groupe de Thomas Tuchel a échoué contre le Bayern du héros Kingsley Coman. Et pourtant, le PSG a eu les opportunités pour viser la victoire. Mais Manuel Neuer s’était montré impassable face à Neymar, et surtout face à Mbappé, auteur d’un incroyable loupé juste avant la mi-temps… Une occasion en or qu’Ander Herrera n’est pas près d’oublier.

« Neymar et Mbappé ? Depuis que je suis ici, les questions sur Mbappé et Neymar sont très récurrentes, mais je le gère bien. Je suis un ouvrier du football, j’essaye d’aider pour que les cracks de l’équipe soient performants. La finale de la Ligue des Champions ? Je ne trouve pas de côté positif à perdre une finale de Ligue des Champions. Ça a été difficile de m’en remettre et je n’oublierai jamais les occasions claires que nous avons raté en première période... Le club a fait un pas en avant en devenant vice-champion d’Europe. Ça me coûte beaucoup de voir le bon côté d’une défaite. En tant que groupe, on est devenus forts », a expliqué, sur Radio Marca, le milieu espagnol, qui est peut-être passé définitivement à côté de son rêve le plus fou le 23 août dernier, à cause notamment du manque d’efficacité du duo Neymar - Mbappé...