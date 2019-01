PSG : Un accord dans la poche, Paris fonce sur Paredes

Dans : PSG, Mercato.

Toujours sans recrue à deux semaines de la fin du mercato, Thomas Tuchel ne s’inquiète pas.

Serein pendant sa conférence de presse, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a assuré qu’il faisait confiance à ses dirigeants. « On travaille sur le mercato chaque jour, chaque nuit », a confié l’Allemand, dont le discours confirme les rumeurs de plus en plus nombreuses. En effet, le club francilien s’active sur plusieurs pistes. Pour le moment, Julian Weigl (23 ans) reste inaccessible puisque le Borussia Dortmund refuse toujours de le libérer, indique RMC.

Mais d’après nos confrères, les choses sérieuses ont bien débuté pour Leandro Paredes (24 ans). Le PSG serait déjà parvenu à un accord de principe avec le milieu du Zénith Saint-Pétersbourg, enthousiaste face à la perspective de signer pour quatre ans et demi. Le plus dur reste à faire pour Paris, qui aurait directement pris contact avec le club russe également en stage au Qatar. Pas encore de quoi s’enflammer, aucune offre n’aurait été transmise au Zénith, annoncé trop gourmand pour Chelsea sur ce dossier.