PSG : Tuchel viré, Kylian Mbappé responsable ?

Pendant les fêtes de Noël, le Paris Saint-Germain a fait le choix de licencier Thomas Tuchel à six mois de la fin de son contrat.

Quelques jours plus tard, le club de la capitale officialisait la signature de Mauricio Pochettino, l’ancien manager de Tottenham. Un choix qui a globalement fait l’unanimité, que cela soit chez les joueurs ou les supporters. Indirectement, la venue d’un entraîneur de ce calibre avait également pour but de rassurer des joueurs tels que Neymar ou Mbappé, qui négocient actuellement une prolongation de contrat au PSG. Selon le ressenti de Mohamed Bouhafsi, il n’est pas du tout impossible que Kylian Mbappé ait indirectement eu la peau de Thomas Tuchel sans pour autant officiellement réclamer au Paris SG le départ de l’Allemand.

« Il y a un timing que je trouve très étrange. Ce n’est pas une information, c’est un ressenti. On avait révélé il y a quelques semaines qu’il y avait eu deux réunions entre la direction du PSG et l’entourage de Mbappé, notamment pour évoquer les garanties sportives, le futur et les ambitions. Et là, il y a un changement d’entraîneur… Je ne dis pas qu’il y a un lien entre les deux mais je pense que ça a pu jouer aussi. Ça a pu jouer dans les échanges que Mbappé a avec le PSG, peut-être même de manière très légère, mais je pense qu’il y a une influence sur les discussions que le PSG a tenues avec Mbappé et ce qu’il s’est passé cet hiver pendant la trêve. Je pense qu’un changement d’entraîneur avec un homme capable de plus l’écouter et d’avoir des échanges plus profonds avec lui, de lui montrer qu’il l’aime un peu plus, ça peut peut-être changer la donne pour cet été » a indiqué le consultant de RMC. Précisons qu’il s’agit d’un ressenti de la part de Mohamed Bouhafsi et non d’une information, mais le scénario imaginé par l’insider se tient.