PSG : Tuchel viré cette semaine, Gilles Favard s'enflamme

Début de saison raté pour le PSG, qui a en effet beaucoup de circonstances atténuantes, mais n’a pas montré, dans le jeu et dans le comportement, qu’il savait gérer cette situation particulière.

Outre les deux défaites face à Lens et à l’OM, les Parisiens n’ont pas digéré la tournure des choses dans le Classique, pétant littéralement un câble en fin de match avec trois cartons rouges. Thomas Tuchel a été accusé de ne pas savoir tenir ses joueurs, qui se sont totalement lâchés à l’image de l’entrée de Paredes, pas venu pour jouer au football sur la pelouse du Parc des Princes. Et dans le même temps, Neymar et Di Maria titulaires et utilisés bien plus que prévu, ont aussi perdu leurs nerfs et leur sang-froid avec la fatigue et l’absence de préparation correcte. Résultat, Thomas Tuchel est pointé du doigt, notamment par Daniel Riolo.

« Cela fait partie du management. C’est à toi de voir que ton équipe part dans quelque chose de mauvais », a fait savoir le polémiste de RMC. Mais c’est un autre consultant qui lâche le coup de grâce après cette rencontre folle, puisque Gilles Favard a lancé le débat sur le limogeage de l’entraineur allemand du PSG. « Beaucoup de gens pensent que c'est la dernière conférence de presse de Tuchel : Et vous ……?? », a lancé, l’air de rien, l’intervenant de La Chaine L’Equipe, histoire de remettre en cause la place de Tuchel au PSG. Pour le moment, cela n’est clairement pas prévu au PSG, surtout après la finale de la Ligue des Champions obtenue et les circonstances tout de même particulières de ce choc placé très tôt dans la saison pour des raisons télévisuelles plus que sportives.