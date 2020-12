PSG : Tuchel roi du bétonnage, Pierre Ménès est exaspéré

Dans : PSG.

Comme face à Manchester United et l’Olympique Lyonnais, le Paris Saint-Germain a évolué en 5-3-2 contre Lorient, mercredi soir au Parc des Princes.

Un système de jeu ultra-défensif qui n’a pas manqué de surprendre les supporters face à un promu, qui plus est à domicile. Malgré la victoire (2-0) acquise grâce à des buts de Moise Kean et de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain n’a pas brillé, ce qui n’incite guère à l’optimisme avant un déplacement périlleux sur la pelouse de Lille. Sur son blog, Pierre Ménès est revenu sur les choix tactiques de Thomas Tuchel. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le journaliste de Canal + ne comprend pas comment l’Allemand a pu adopter une attitude aussi défensive contre une équipe comme le FC Lorient au Parc des Princes. Ce n’est pas le seul à se poser la question…

« Le PSG s’est imposé poussivement face à Lorient, avec un penalty de Mbappé et un but de Kean. En termes de football, c’est à peu près tout ce qu’il y a à raconter. Paris a eu 85% de possession en première mi-temps mais c’est Lorient qui a eu les plus belles occases. Je ne comprends pas comment Tuchel peut reconduire, au Parc face à Lorient, une organisation mise en place pour le match à Manchester. Comment tu peux jouer avec cinq défenseurs et deux milieux défensifs plus Rafinha ? Comment veux-tu que les joueurs aient des automatismes puisque ce ne sont jamais les mêmes… Le seul titulaire aligné, c’était Mbappé. On pourra dire que les autres se sont reposés pour Lille, mais bon… » a analysé Pierre Ménès, pas vraiment optimiste pour le Paris Saint-Germain à quatre jours du déplacement à Lille, victorieux de Dijon mercredi soir (2-0) et qui est toujours leader de la Ligue 1.