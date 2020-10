PSG : Tuchel reproche à Leonardo ce bug XXL au mercato

Dans : PSG.

A l’arrêt de longues semaines, le mercato du Paris Saint-Germain s’est brutalement accéléré au début du mois de septembre.

Dans les 48 dernières heures du mercato, trois joueurs ont posé leurs valises dans la capitale française, à savoir Moise Kean (Everton), Rafinha (Barcelone) et Danilo Pereira (Porto). Trois joueurs principalement recrutés afin de compenser les nombreux départs de l’été. Mais aux yeux de Thomas Tuchel, le mercato estival de Leonardo est loin d’être parfait. Et pour cause, le journal L’Equipe confirme les tensions entre l'Allemand et le Brésilien. Surtout, le quotidien national fait savoir que les deux hommes ne partagent pas la même vision du football, ce qui s’est de nouveau confirmé durant le mercato.

Le principal point de désaccord entre eux se situe au niveau du recrutement d’un défenseur central. Passablement agacé par les départs de Thiago Silva et de Tanguy Kouassi, Thomas Tuchel avait exigé le recrutement d’un défenseur central lors du mercato estival. Longtemps, Kalidou Koulibaly puis Antonio Rudiger ont été visés. L’Allemand de Chelsea faisait office de priorité aux yeux de l’entraîneur du Paris Saint-Germain. Mais, la faute à un manque de volonté ou de moyens financiers, Leonardo n’est pas parvenu à boucler la venue du soldat des Blues sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Un véritable raté que Thomas Tuchel ne digère pas, et que le coach du PSG a peur de payer au cours de la saison. Car si la défense titulaire, composée de Presnel Kimpembe et Marquinhos, tient évidemment la route, le doute est total au sujet des remplaçants. Abdou Diallo n’a jamais réellement convaincu depuis sa signature en provenance du Borussia Dortmund tandis que Thilo Kehrer est toujours aussi fragile physiquement…