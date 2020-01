PSG : Tuchel ose se plaindre avec Neymar, Mbappé, Leonardo et le Qatar ?

Dans : PSG.

Thomas Tuchel mène pour le moment sa barque sans encombre cette saison au PSG. Cela ne l’empêche pas de subir une virulente attaque de Rolland Courbis.

Entraineur du PSG, c’est un métier usant mais, même quand il est devant d’incroyable contradictions comme ce fut le cas après le nul 3-3 face à Monaco dimanche dernier, Thomas Tuchel avait tenté de garder le sourire. Sans masquer non plus son agacement devant les questions d’Olivier Tallaron, qui remettait en cause le 4-4-2 utilisé après un match nul qui mettait un terme à une série de grosses victoires. Et c’est cette sortie médiatique qui fait dire à Rolland Courbis que le coach allemand n’est carrément pas loin de craquer avant de jouer Dortmund en Ligue des Champions.



« Tuchel, je le trouve inquiétant. C’est un entraîneur qui me donne l’impression de ne pas réaliser la chance qu’il a d’avoir l’effectif du PSG. Il a l’embarras du choix, et de l’organisation. Je te dis inquiétant parce que l’intersaison que nous venons de vivre, ce qui a eu d’extraordinaire, ce n’est pas le maintien de Tuchel, mais l’arrivée de Leonardo qui a mis en place un groupe extraordinaire et qui est le meilleur groupe depuis que les Qataris sont-là. Le voir fébrile comme il est, je ne suis pas inquiet par le groupe du PSG, mais de ce tirage au sort qui donne à cet homme fébrile, le Borussia Dortmund, qui est son ancien club. Le Borussia Dortmund, pour moi c’était le pire tirage. Mais j’espère me tromper », a livré le consultant de RMC récemment passé par Caen, et qui aurait visiblement bien aimé avoir un tel effectif à sa disposition.