PSG : Tallaron pose des questions bêtes, Tuchel l’achève !

Dans : PSG.

Dimanche soir, Thomas Tuchel était en très grande forme pour répondre aux questions d’Olivier Tallaron, le journaliste de Canal Plus, après le match nul entre le PSG et Monaco.

Très agacé, l’entraîneur allemand du Paris Saint-Germain était irrité par les doutes exprimés par Olivier Tallaron au sujet du 4-4-2. Présent en conférence de presse ce mardi à la veille du déplacement de Paris à Monaco dans le cadre d’un match en retard de la 15e journée, Thomas Tuchel est revenu sur l’interview donnée à Canal Plus au Parc des Princes il y a deux jours. Et l’ancien coach du Borussia Dortmund n’y a pas été de mainmorte, critiquant clairement les questions d’Olivier Tallaron.

« Si on joue en 4-3-3, on a trois joueurs pour le poste de n°9. C'est toujours nécessaire de s'adapter à l'adversaire, au vestiaire et à la situation sur le terrain. Je n'étais pas en colère, mais c'est bizarre parce qu'on a gagné 8 fois et tout le monde m'a dit que j'avais trouvé un onze-type. Et après le même match, le même gars me dit que c'est un problème. Il n'y a eu que 90 minutes entre les deux questions. C'était dur de donner une réponse intelligente. Pour avoir une bonne réponse, il faut une bonne question » a lâché Thomas Tuchel, agacé de constater que les vestes se retournent à la vitesse de l’éclair dès lors que le Paris Saint-Germain ne gagne pas un match.