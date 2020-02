PSG : Tuchel-Mbappé, la guerre est finie !

Dans : PSG.

Une semaine après leur clash en direct au Parc des Princes, Thomas Tuchel affirme que la relation entre Kylian Mbappé est normale. Le coach du PSG veut ramener de la sérénité à Paris.

Même si l’incident de samedi dernier à l’occasion du match entre le Paris Saint-Germain et Montpellier n’est pas oublié, Kylian Mbappé et Thomas Tuchel s’étant invectivés suite au remplaçant du joueur français, la tension est clairement retombée. Evoquant ce dimanche sur TF1 ce coup de chaud vécu au PSG, alors que se profilent les huitièmes de finale de la Ligue des champions, l’entraîneur allemand a mis un bémol. Alors que certains évoquaient une cassure totale en interne, Pierre Ménès affirmant même que ce serait Tuchel ou Mbappé en fin de saison, le technicien du Paris Saint-Germain s’étonne que l’on puisse voir un clash définitif avec le champion du monde.

Se réjouissant de pouvoir compter sur le prodige français, Thomas Tuchel juge normaux les événements de la semaine passée. « Kylian Mbappé est super important. Ça, c’est absolument clair pour tout le monde. Kylian est toujours titulaire, mais à certains moments, on n’a pas le même avis lui et moi. Mais ce n’est pas un problème parce qu’il n’y a rien de personnel dans tout cela. Et je suis le plus heureux des entraîneurs qu’il soit mon joueur au PSG », a expliqué, lors de Téléfoot, l’entraîneur du Paris Saint-Germain. Suite au prochain épisode, même si Thomas Tuchel sait désormais à quoi s’attendre s’il veut remplacer Kylian Mbappé en cours de match. A priori ce ne sera pas ce dimanche contre l'Olympique Lyonnais, Neymar étant absent pour ce choc de la Ligue 1.