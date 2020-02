PSG : Tuchel en colère ? Il répond franchement

Dans : PSG.

Après le 4-4 concédé par le Paris Saint-Germain à Amiens, Thomas Tuchel n'a pas voulu stigmatiser ses joueurs.

L’entraîneur allemand du PSG aurait eu des motifs pour être en colère ce samedi soir à la Licorne, puisque Thiago Silva et ses coéquipiers ont d’abord été ridiculisés par Amiens (0-3), puis ont repris les commandes (4-3) avant finalement d’encaisser un but égalisateur à l’ultime seconde. Mais pour Thomas Tuchel, il ne faut pas tirer des conclusions hatives de ce match nul du Paris Saint-Germain face au 19e de Ligue 1.

Interrogé par Canal+, le coach du PSG est apparu philosophe. « On a eu la possibilité de gagner, de marquer un cinquième à deux reprises. On ne l'a pas fait. On n'est pas contents, c'est clair. Si on encaisse quatre buts, on ne peut pas être contents. C'est une situation complexe. L'adversaire a cadré trois fois, il a marqué trois buts. On n'a pas commencé en étant concentrés. Il y a des raisons. Ce ne sont pas les absents. On a choisi ça. On avait une équipe forte sur le terrain. C'est normal, c'est une situation avant un match décisif en Ligue des champions. On n'a pas trouvé la bonne mentalité, la bonne concentration pour ce match-là. On a montré une réaction, c'était super bien. On aurait mérité de gagner. Ce n'est pas le moment d'être en colère. Si Neymar va jouer mardi ? Je ne peux pas dire qu'il va jouer. On va décider dimanche », a précisé Thomas Tuchel, qui à 0-3 était cependant apparu très mécontent sur le banc de touche du Paris Saint-Germain.