PSG : Tuchel bazarde le match à Monaco, il valide totalement

Dans : PSG.

Vendredi soir, le PSG est tombé de haut en s’inclinant sur la pelouse de Monaco malgré un avantage de deux buts (3-2).

C’est très clairement la tête à Leipzig que Thomas Tuchel a géré ce match contre l’ASM à Louis II. La preuve, Kylian Mbappé et Angel Di Maria sont très rapidement sortis, tandis que Neymar a joué quelques minutes afin de préparer le choc en Ligue des Champions face aux Allemands. En fin de match, le PSG a payé cette gestion de Thomas Tuchel en encaissant trois buts et en s’inclinant. Rien de bien grave pour le club de la capitale selon Philippe Sanfourche, lequel a totalement donné raison à l’entraîneur allemand de Paris au micro de RTL.

« On surdimensionne totalement le poids, le scenario du résultat du PSG à Monaco. Cette rencontre était anodine, elle n’avait aucun intérêt sur le plan mathématique, elle n’avait pour objectif que de préparer le match contre Leipzig mardi. Mbappé avait assez de temps de jeu alors il est sorti, pareil pour Di Maria, Neymar n’avait pas assez de rythme mais il est rentré pour avoir un peu de temps de jeu dans la perspective de Leipzig... Résultat ils ont lâché le match d’autant plus que Monaco s’est réveillé et a fait ce qu’il fallait. Mais il ne faut tirer aucune conclusion sportive du match du PSG à Monaco ! Les joueurs sont exténués, ils sont “border”, donc ils choisissent leurs matches. Vendredi ils ont choisi. Vous verrez que les attaquants défendront beaucoup plus contre Leipzig même s’ils ne seront pas des exemples comme ceux de Liverpool. Ce ne sera pas le même match » a indiqué le journaliste, pour qui ce match à Monaco ne comptait finalement que pour du beurre pour le Paris Saint-Germain. Un avis que la majorité des supporters parisiens ne partagent pas vraiment, deux jours après la défaite du PSG en Principauté.