PSG : Trop fort pour la L1, Camavinga fait rêver Tuchel

L’ascension fulgurante d’Eduardo Camavinga lui permet d’être suivi par les plus gros clubs. Le PSG en fait partie et Thomas Tuchel accepterait volontiers un transfert du prodige dans la capitale.

Eduardo Camavinga impressionne. A seulement 17 ans, le milieu de terrain a prouvé tout son talent dans le Championnat de France. Etape suivante, le montrer à l’Europe et au monde entier. Une tâche qu’a débutée Camavinga ce mardi soir. La pépite rennaise a joué pour la première fois en équipe de France contre la Croatie (victoire 4-2). Entré à l’heure de jeu, il a une fois de plus mis tout le monde d’accord. Une prestation de haute voltige qui vient un peu plus faire grimper sa cote de popularité auprès des grands clubs européens. En conférence de presse, l’entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, a affirmé qu’il ne serait pas contre une arrivée du prodige dans son vestiaire.

« C’est l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1. Il a un grand futur. Mais je ne veux pas trop parler d’un joueur qui n’est pas le mien. Il joue dans un bon club qui va jouer la Ligue des Champions. On n’est pas au Monopoly mais je ne vais pas dire non (à son arrivée à Paris) », a-t-il dit. Désireux de récupérer 60 ME à l’issue du mercato, le PSG devra certainement passer son tour cet été sur le dossier. Sauf retournement de situation, le Rennais va quant à lui rester dans son club formateur cette saison. Cela risque néanmoins d’être une autre histoire au prochain mercato estival. Surtout si Eduardo Camavinga réalise de solides performances en Ligue des Champions.