PSG : Trop de stars à Paris, Agüero ne viendra pas

Dans : PSG.

En fin de contrat avec Manchester City au mois de juin, Sergio Agüero est parfois associé au PSG dans l’optique du prochain mercato.

Plombé par les blessures, Sergio Agüero ne réalise pas la plus grande saison de sa carrière. C’est le moins que l’on puisse dire au vu de ses statistiques faméliques en Premier League (310 minutes de jeu, un but). Cela étant, l’attaquant argentin de 32 ans reste l’une des grandes références mondiales au poste d’avant-centre. Capable de réaliser de très grandes choses lorsque son physique le laisse tranquille, le Kun ne manquera pas de propositions cet été. Le FC Barcelone a d’ores et déjà manifesté son intérêt pour recruter Sergio Agüero, grand ami de Lionel Messi. Quid du PSG, parfois associé au natif de Buenos Aires ? Selon les informations du Daily Mail, il est très peu probable de voir Sergio Agüero signer au Paris Saint-Germain cet été même si une surprise n’est pas à exclure.

Le média britannique confirme que Mauricio Pochettino apprécie beaucoup son compatriote, qu’il a eu l’occasion de croiser à plusieurs reprises lorsqu’il était à la tête de Tottenham. Toutefois, Sergio Agüero ne devrait pas donner sa priorité au PSG et cela pour deux raisons principales. La première, c’est que le Kun n’a pas franchement l’intention d’évoluer en Ligue 1, un championnat peu attractif pour un joueur ayant côtoyé uniquement la Liga et la Premier League depuis dix ans. La raison principale du probable refus de Sergio Agüero est toutefois la concurrence démentielle en attaque au PSG. Pour sa fin de carrière, le Kun n’a pas l’intention de chauffer le banc de touche, ce qu’il craint énormément à Paris en raison de la présence de Di Maria, Mbappé, Neymar, Icardi et Kean dans le secteur offensif. Le média, qui s’est amusé à citer les cinq points de chute possibles pour Agüero, pense qu’il y a plus de chance de voir l’Argentin signer à Barcelone, à la Juventus Turin, à l’Atlético de Madrid, à Chelsea ou à Tottenham plutôt qu’au PSG.