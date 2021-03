Esp : Agüero avant Haaland, Barcelone en feu !

Dans : Liga.

Désireux de rebooster l’attaque du FC Barcelone au mercato, Joan Laporta cible Sergio Agüero et Erling Haaland.

A quoi ressemblera l’attaque du Barça la saison prochaine ? Au vu de la situation contractuelle de Lionel Messi et de l’élection de Joan Laporta, il est pour l’instant difficile de répondre à cette question. Et pour cause, les chantiers seront nombreux pour le nouveau président du FC Barcelone cet été. Ses deux grandes priorités sont de prolonger Lionel Messi, en fin de contrat au mois de juin ainsi qu’Ousmane Dembélé, dont le bail expire lui dans un an et demi. L’idée des dirigeants catalans est de sacrifier Antoine Griezmann afin de recruter un attaquant de classe internationale selon le journal AS.

Et à en croire le média madrilène, Joan Laporta est très ambitieux pour le futur du FC Barcelone. Comme indiqué par ailleurs, les Catalans ciblent Sergio Agüero, dont le contrat expire à la fin de la saison avec Manchester City. Très proche de Lionel Messi, le « Kun » aurait d’ores et déjà trouvé un accord de principe avec Joan Laporta afin de signer jusqu’en juin 2023 avec le Barça. S’il venait à se confirmer, ce gros coup ne manquerait pas de faire réagir en Espagne et en Angleterre au vu du calibre de Sergio Agüero. Mais en réalité, l’Argentin pourrait être recruté en qualité de joker de luxe par le FC Barcelone…

Barcelone rêve du trio Messi-Dembélé-Haaland

Et pour cause, l’idée de Joan Laporta est de faire de Sergio Agüero un attaquant de complément, lui qui n’est plus vraiment un titulaire à Manchester City en raison de ses pépins physiques à répétition. Joueur à la mode depuis plusieurs semaines, Erling Haaland serait l’avant-centre pisté par Barcelone afin de prendre numériquement la place d’Antoine Griezmann dans le onze titulaire aux côtés de Lionel Messi et d’Ousmane Dembélé. Reste que l’avant-centre norvégien de 20 ans sera bien plus difficile à recruter que Sergio Agüero au vu de l’incroyable concurrence sur ce dossier. On le sait, le Real Madrid est sur les rangs ainsi que les principaux cadors de la Premier League (Chelsea, Manchester City, Manchester United).