PSG : Trop de noms, Paris fait le tri dans les rumeurs

Dans : PSG.

En bouclant la signature définitive de Mauro Icardi, le PSG a réglé un premier dossier chaud de son mercato. Place maintenant à la défense…

Dans ce secteur de jeu, la tâche s’annonce délicate pour Leonardo. Et pour cause, le directeur sportif brésilien a du pain sur la planche. Il espère toujours faire signer à Tanguy Kouassi son premier contrat professionnel, tandis qu’un cador est attendu pour combler le départ de Thiago Silva, dont le contrat ne sera certainement pas prolongé. Enfin, le Paris SG va également devoir recruter un latéral de chaque côté afin de compenser les pertes de Thomas Meunier et de Layvin Kurzawa (libres). A ces deux postes, de nombreuses rumeurs fleurissent chaque jour.

Les noms de Ridle Baku (Mayence) et de Sergino Dest (Ajax Amsterdam) ont notamment été lancés au cours du mois de mai. Mais ces deux pistes ont été démenties par le PSG à RMC, rapporte la radio. En revanche, la piste menant au latéral droit monténégrin Adam Marusic est bien réelle. Un premier tri qui s’imposait pour le PSG au vu de la multitude de rumeurs concernant le club de la capitale. Par ailleurs, aucun commentaire n’a été apporté sur les pistes Hamari Traoré (Rennes) et Alex Telles (FC Porto), également visés par Leonardo afin de renforcer l’arrière-garde du Paris Saint-Germain. Les incertitudes sont donc encore nombreuses pour Paris au mercato, alors que le champion de France en titre n’a nullement l’intention de jeter l’argent par les fenêtres au vu de la violence de la crise économique que traversent les clubs de L1.