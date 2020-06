PSG : Zéro pitié, Paris doit larguer Cavani et Thiago Silva

Dans : PSG.

Le doute a longtemps existé mais il semblerait que l’avenir de Thiago Silva et d’Edinson Cavani ne devrait pas s’écrire au PSG.

Dimanche après-midi, la signature définitive de Mauro Icardi dans la capitale a certainement mis fin à l’aventure de Cavani à Paris. Quant à Thiago Silva, il espère depuis de longues semaines un appel de sa direction… en vain. Aux yeux de Pierre Ducrocq, ancien joueur du PSG et désormais consultant sur RMC, il est clair que Leonardo ne doit pas faire dans les sentiments en tournant la page avec ces deux joueurs historiques du Paris Saint-Germain. Un déchirement pour certains supporters mais la décision s’impose sur un plan financier et sportif selon celui qui est également agent de joueurs.

« Ils sont en fin de contrat, il y a une page qui se tourne. Cavani et Thiago Silva ont fait leur temps au PSG. Même si ce sont des bons mecs qui ont une histoire forte avec les supporters, tu ne peux pas les prolonger indéfiniment car ils coûtent cher en salaire. On ne peut pas dire que le PSG n’ait pas respecté ces joueurs-là. Thiago Silva et Cavani ont fait beaucoup de saisons à Paris, la page se tourne. Si je suis le directeur sportif du PSG, je ne prolonge pas Thiago Silva c’est clair, cela a assez duré, il faut passer à autre chose même si j’adore ces deux joueurs. Ce ne serait qu’une question d’affection, j’adore Cavani je le garderais bien, j’aime ce qu’il représente. Mais tu ne peux pas garder un homme juste parce qu’il est le meilleur buteur de ton histoire » a indiqué Pierre Ducrocq, persuadé que le PSG peut désormais trouver mieux que Cavani et Thiago Silva et surtout… pour moins cher.