PSG : Trois boulets à vendre, Leonardo s’active

Dans : PSG.

Le chantier du mercato estival sera vaste au PSG, où Leonardo souhaite se débarrasser de plusieurs joueurs indésirables, notamment en défense.

Dans son édition du jour, le journal L’Equipe fait le point sur les probables départs au Paris Saint-Germain cet été. Dans le secteur offensif, il ne devrait pas y avoir de révolution puisque Di Maria, Neymar ou encore Draxler et Sarabia devraient rester, en attendant de savoir si Kylian Mbappé acceptera de prolonger. En défense en revanche, cela risque de bouger dans tous les sens. Et pour cause, le quotidien national dévoile que Leonardo souhaite se débarrasser de trois joueurs qui n’ont pas réussi à convaincre le staff de Mauricio Pochettino depuis six mois. Layvin Kurzawa, récemment prolongé jusqu’en 2024, est visé. Très vite, l’ancien entraîneur de Tottenham a cerné les limites tactiques de l’ancien Monégasque.

Au poste de latéral gauche, où il est prévu que Juan Bernat soit le n°1 la saison prochaine, Layvin Kurzawa sera donc poussé vers la sortie… au même titre que Mitchel Bakker. Impeccable dans l’état d’esprit, l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam a cependant montré des limites tactiques évidentes et pourrait faire ses valises. Toujours dans le couloir gauche, le polyvalent Abdou Diallo, qui préfère jouer en défense centrale, pourrait en revanche rester dans un rôle de doublure hybride sur le côté ou pour combler d’éventuelles absences de Marquinhos et de Presnel Kimpembe. Un troisième latéral va par ailleurs être placé sur le marché des transferts au PSG.

Une piste secrète à droite ?

Il s’agit sans surprise de Thilo Kehrer, chouchou de Thomas Tuchel à l’époque, et qui ne rentre absolument pas dans les plans de Mauricio Pochettino. L’Argentin lui a préféré Colin Dagba et Alessandro Florenzi, qui ne sont pourtant pas non plus des références. Leonardo a également de gros doutes sur Kehrer, dont l’avenir pourrait vite s’écrire loin de Paris. Au poste de latéral droit, le PSG songe à Serge Aurier, comme indiqué par ailleurs. Mais selon Mohamed Bouhafsi, en live sur Facebook jeudi soir, l’international ivoirien n’est pas la piste n°1 de Paris. Leonardo et Mauricio Pochettino travaillent sur un autre dossier, encore secret pour le moment…