PSG : Paris est passé à ça d'éjecter Kurzawa

L’été dernier, le PSG a annoncé la prolongation de latéral gauche français Layvin Kurzawa à la surprise générale.

Loin d’être le plus fiable des défenseurs, Layvin Kurzawa était plus proche d’un départ que d’une prolongation de contrat avant cette annonce surprenante du PSG. Finalement, le directeur sportif Leonardo a fait le choix de prolonger le bail de Layvin Kurzawa, principalement pour rebooster sa valeur marchande en cas de transfert dans les mois ou les années à venir. En réalité, Layvin Kurzawa était tout proche de rejoindre la Juventus Turin six mois avant de prolonger à Paris dans le cadre d’un échange avec un certain… Mattia De Sciglio, actuellement prêté par la Veille Dame à Lyon. C’est l’international italien qui a révélé cette information dans une interview accordée à 20 Minutes.

« J’étais vraiment sur le point de signer à Paris à cette période-là. Mais au dernier moment, le transfert n’a pas abouti, sur décision de la Juve. Je suis finalement à l’OL et je suis très content ainsi » a lancé le défenseur de l’Olympique Lyonnais avant d’évoquer la course au titre, à quelques heures du choc entre l’OL et le PSG au Groupama Stadium. « On fera tout notre possible pour gagner le championnat, mais il ne faut pas perdre de vue que notre objectif principal, c’est la qualification européenne. Au match aller, nous avions livré un gros match d’équipe ce soir-là. Chacun de nous a couru et a combattu sur chaque ballon, de la première à la dernière minute. À nous de faire le même match dimanche, et pas seulement contre le PSG d’ailleurs ». Reste maintenant à voir si les hommes de Rudi Garcia parviendront à réaliser de nouveau le match parfait face au PSG, cette fois à domicile. Un match pour lequel Kurzawa et De Scligio ne devraient pas être titularisés par leurs coachs respectifs.