PSG ‍: Très bonne nouvelle, Luis Enrique est heureux

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a dévoilé une nouvelle importante cette semaine avec la prolongation de contrat de Luis Campos, ce qui à quoi Luis Enrique a tenu à réagir officiellement.

Pour ne pas perturber les troupes avant les deux rendez-vous importants en finale de la Coupe de France et surtout de la Ligue des Champions, le PSG évite de se projeter sur la saison prochaine et le mercato, ou même la Coupe du monde des clubs. Il y a néanmoins une annonce qui était demandée et qui a eu lieu cette semaine, avec la prolongation de contrat de Luis Campos sur la longue durée. De quoi ravir Luis Enrique, qui a réagi en conférence de presse ce vendredi après-midi sur cette décision du PSG de prolonger le recruteur portugais, véritable grand manitou du mercato et qui va continuer d’oeuvrer main dans la main avec l’Espagnol.

Luis Campos, c'est le meilleur ?

🎙️ Luis Enrique : « Ce sont les derniers jours de cette saison. Depuis le premier jour notre objectif était d’être dans la position où nous sommes aujourd’hui. »#PSGSDR I #CoupeDeFrance pic.twitter.com/Shls1QQEaZ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 23, 2025

« C’est la meilleure nouvelle possible sans aucun doute ! Je suis très content. Au fil de ma carrière d’entraîneur j’ai eu de très bonnes relations avec les directeurs sportifs. Avec Luis Campos j’ai ressenti cette connexion dès le premier jour. C’est l’un des meilleurs pour ne pas dire le meilleur directeur sportif. Il le mérite, je suis très content pour le club », a livré l’entraineur du PSG, qui en fait peut-être un peu trop car il a été révélé à plusieurs reprises que les tensions étaient vives au départ avec Luis Campos. Mais le temps a fait son oeuvre, et le mercato décisif de l’été 2024 a permis à tout le monde de tirer dans le même sens. Avec le résultat que l’on connait sur la transformation du visage du PSG pour un effectif plus proche des désirs de Luis Enrique.