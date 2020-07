PSG : Transparent à Paris, il fait rêver le Barça

Dans : PSG.

En grande difficulté à tous les niveaux, sportifs comme financiers, le FC Barcelone essaye de gérer comme il le peut une fin de saison 2019-2020 très difficile.

Au sein de la direction, on hésite encore à virer l’entraineur Quique Setien, alors que Lionel Messi a tiré le signal d’alarme avec des propos très durs sur la Ligue des Champions qui se profile. Le club catalan peut-il tenter le pari de changer de coach à ce moment crucial, alors que l’Espagnol semble bien avoir perdu la main sur son vestiaire ? Aucun doute pour la presse locale, le coup de tonnerre est possible. Et si Laurent Blanc a un temps été pressenti, un autre nom est sorti du chapeau selon Mundo Deportivo. Le quotidien catalan évoque ainsi un souhait fort du vestiaire barcelonais, celui de voir Patrick Kluivert prendre sa place sur le banc de touche.

L’ancien attaquant qui a marqué les esprits au Barça, occupe le poste de directeur de la formation au sein du géant espagnol, et semble avoir séduit les joueurs par son contact et ses connaissances. Tout le contraire de ce qu’il s’était passé au PSG, où dans un obscur rôle de directeur du football à un moment où le Paris SG ne pouvait pas beaucoup recruter, le Néerlandais avait brillé par son absence, entre son manque de sérieux, de connaissance sur le club et son désintéressement pour les discussions avec les agents. Un passage catastrophique qui n’avait donc pas marqué les esprits entre 2016 et 2017, se montrant simplement actif dans le cadre du recrutement de Julian Draxler. Un an après son retour au Barça, Patrick Kluivert pourrait donc se voir offrir un poste à très haute responsabilité, sous la forme d’une pige express pouvant durer sur le long terme en cas de réussite.