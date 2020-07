Esp : Laurent Blanc proposé au FC Barcelone !

Dans : Liga.

Même si Quique Setien a été confirmé pour la fin de saison, le FC Barcelone cherche un entraîneur et le nom de Laurent Blanc est évoqué.

C’était jour de réunion vendredi au Barça, Josep Maria Bartomeu ayant convoqué Quique Setien afin de savoir si ce dernier pensait pouvoir réussir le dernier challenge offert au club catalan cette saison, à savoir la Ligue des champions. Et visiblement, malgré l’énorme pression mise par la perte du titre de champion d’Espagne et les propos musclés de Lionel Messi, Quique Setien a sauvé au moins provisoirement sa tête. Mais ce samedi, les médias sportifs barcelonais affirment que l’avenir de l’actuel entraîneur est bien sombre. Pour remplacer Quique Setien, plusieurs noms circulent, mais le Mundo Deportivo annonce que Laurent Blanc a été proposé très récemment à Josep Maria Bartomeu. Alors que l’ancien coach du PSG était cité du côté de Valence, Jorge Mendes a plaidé la cause du coach français auprès du FC Barcelone.

Et visiblement le puissant agent a fait naître le doute. « Les arguments qui plaident en faveur de Laurent Blanc sont qu'il a dirigé des équipes de premier plan telles que les Girondins de Bordeaux, l'équipe de France et le Paris Saint-Germain, même si depuis 2016 il n’a plus dirigé une seule équipe. On peut aussi parler de son passage au Camp Nou en tant que joueur durant la saison1996-1997. L'entraîneur d’Alès ne pourra cependant pas compter sur Jean-Louis Gasset, son adjoint et collaborateur principal lors des saisons précédentes. Seule problème, Laurent Blanc n'est pas un entraîneur de transition, il faudrait donc le recruter avec une deuxième année en fonction des résultats », explique Gabriel Sans, journaliste du Mundo Deportivo au sujet de la candidature de Laurent Blanc au poste d'entraîneur du FC Barcelone.