PSG : Thierry Laurey prévient, Neymar va prendre des coups

En février 2019, Thierry Laurey achevait Neymar, indiquant qu’il était logique que le Brésilien soit la cible des défenseurs de Ligue 1 en raison de ses nombreuses provocations.

Samedi à 17h30, le Brésilien retrouvera le Racing Club de Strasbourg, à une semaine du choc face au Borussia Dortmund en Ligue des Champions. Et à cette occasion, Le Parisien est allé interroger Thierry Laurey sur les stars du Paris Saint-Germain, et notamment Neymar. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’entraîneur strasbourgeois ne regrette pas ses propos de l’époque au sujet du meneur de jeu du PSG. Car pour Thierry Laurey, en discussions pour prolonger son contrat à Strasbourg, il est arrivé à Neymar de dépasser les bornes à plusieurs reprises vis-à-vis de ses joueurs par le passé.

« Il s'agit d'un joueur d'exception. La Ligue 1 a de la chance de l'avoir. Après j'avais juste parlé de son comportement discutable sur le terrain. Avec certains de mes joueurs, il avait un peu dépassé les bornes. Dans le foot, il faut aussi parfois de la simplicité et du respect. Je n'avais rien dit d'autre. Et je fais la guerre à mes joueurs là-dessus. Pas à Neymar. J'avais aussi expliqué qu'il était normal qu'il puisse prendre des coups. Normal ? Oui dans le sens où ça fait partie de l'essence même du jeu. Une rencontre est jalonnée de duels. Plus tu en provoques, plus tu t'exposes à des contacts. Il n'y avait aucun contrat sur lui. Aucune volonté de notre part de nuire ou de blesser quiconque. Les joueurs qui percutent beaucoup s'exposent. Ils doivent être protégés. Eux comme tous les autres. Ni plus ni moins. J'ai pu aussi voir des Parisiens manifester beaucoup d'engagement sur certaines actions et on ne s'en était pas plaints. Quand ça reste dans l'esprit, je ne vois pas le problème » a indiqué Thierry Laurey. Neymar est donc prévenu, il n’a pas intérêt à provoquer inutilement samedi après-midi à Strasbourg…