PSG : Thiago Silva s'impatiente et met Leonardo sous pression

Du haut de ses 35 ans, Thiago Silva est toujours le défenseur central le plus performant du Paris Saint-Germain et de loin. Cependant, son contrat n’a toujours pas été prolongé par Leonardo…

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin prochain, l’ancien défenseur de l’AC Milan n’a toujours pas reçu de proposition officielle de la part de Nasser Al-Khelaïfi et de Leonardo. Il y a plusieurs semaines, l’agent du joueur avait pris la parole pour tenter de faire bouger les choses. « Le PSG n'a pas encore sollicité Thiago. Il a envie de rester, mais il y a des limites. Si le PSG ne se manifeste pas, on prendra une décision. On ne peut pas attendre indéfiniment. Leonardo est un ami, mais je ne vais pas “mendier” un rendez-vous » expliquait Paulo Tonietto dans les colonnes de France Football le 27 janvier dernier.

Cette prise de parole en public n’a pas changé grand-chose dans la stratégie de Leonardo, lequel souhaite attendre les gros matchs de Ligue des Champions avant de se positionner concrètement au sujet de l’avenir de Thiago Silva. Raison pour laquelle l’agent du défenseur brésilien en a remis une couche au sujet de l’avenir du capitaine parisien, évoquant cette fois un potentiel retour à l’AC Milan. « Un retour à Milan ? Thiago a un grand amour pour Milan mais rien n’est encore décidé pour son avenir. Tout est possible » a évoqué Paulo Tonietto pour le site Milancafe24. Une prise de parole qui ne devrait pas changer grand-chose aux plans de Leonardo et de Nasser Al-Khelaïfi, d’autant que L’Equipe annonçait la semaine dernière que la tendance était clairement à un départ de Thiago Silva en fin de saison. Il faut dire que le Brésilien pèse lourd dans les caisses du club avec un salaire brut mensuel estimé à 1,5 ME par le quotidien national.