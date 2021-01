PSG : Thiago Silva pas remplacé, Leonardo a un plan

Dans : PSG.

Pour Stéphane Bitton, le PSG a besoin de se renforcer notamment au poste de défenseur central.

Mauricio Pochettino officiellement entraîneur du club, le PSG démarre une nouvelle ère. Avec ses propres méthodes, l'Argentin a pour ambition de redynamiser un effectif qui s'est laissé aller sous Thomas Tuchel. À quelques jours de son premier match face à Saint-Etienne, le nouvel entraîneur parisien a décidé d'opter pour le 4-2-3-1, avec Marco Verratti en numéro 10. Si le milieu de terrain et l'attaque sont impressionnants, la défense composée de Dagba, Kehrer, Marquinhos et Bakker semble un ton en dessous. Pour Stéphane Bitton, chroniqueur chez France Bleu Paris, le Paris Saint-Germain doit absolument se montrer actif lors du mercato.

« Quand un entraîneur arrive, en général c’est avec ses joueurs. Là, c’est plus compliqué puisqu’on est en cours de saison. Mais le PSG a montré des lacunes. Il serait temps de renforcer l’effectif. Et de l’alléger de certains. Il faudrait mettre les pneus hiver… il va falloir beaucoup combattre dans les temps à venir. La Ligue 1, le Trophée des champions à surtout de pas perdre contre l’OM, et la double confrontation contre Barcelone… Paris a besoin de se renforcer. Déjà en défense centrale. Quand on a Marquinhos et Kimpembe, tout va bien mais quand un de deux manque, on se rend bien compte que Thiago Silva n’a pas été remplacé. Leonardo sait recruter malin, faire de bonnes affaires. Pourquoi pas se faire prêter un jeune défenseur central en devenir ? Leonardo est l’homme des dernières minutes, il ne faut rien attendre avant fin janvier. Il va prendre son temps » a déclaré le chroniqueur. Toujours privé de Presnel Kimpembe touché aux ischios-jambiers, les dirigeants parisiens n'ont pour le moment pas manifesté d'intérêt pour la venue d'un défenseur central cet hiver. Le rêve ultime de Leonardo se nomme Sergio Ramos, en vue de l'été prochain.