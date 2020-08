PSG : Thiago Silva est énorme, la Premier League s'en rend compte

Dans : PSG.

En fin de contrat au PSG, Thiago Silva ne sera pas conservé peu importe ce qu'il se passe dimanche soir.

Leonardo s’est montré limpide à ce sujet, malgré l’implication exemplaire et le niveau affiché par le défenseur central, son ère est terminée à Paris. O Monstro n’a pas vraiment apprécié, lui qui se voyait encore jouer deux ans au Paris SG pour aller jusqu’au Mondial 2022 au Qatar, mais depuis quelques semaines, ses conseillers travaillent sur sa future destination. Un accord oral a été trouvé avec les dirigeants de la Fiorentina pour un contrat de deux ans, avec un salaire de 4 ME, soit un énorme sacrifice par rapport à ses gains colossaux sous le maillot parisien. Mais la donne a changé ces dernières heures, révèle L’Equipe ce vendredi.

Chelsea craque complètement pour Thiago Silva, notamment avec ses performances en phase finale de la Ligue des champions, et sa solidité. Si le PSG a la meilleure défense de la compétition, le Brésilien n’y est forcément pas étranger. Surtout que chez les Blues, Frank Lampard n’a pas réussi à trouver sa charnière sur la saison, et envisage donc un apport. Au départ, le club londonien cherchait un jeune espoir à faire grandir, mais le fait que Thiago Silva soit libre a fait tourner la tête de Chelsea, qui est prêt à dégaine une grosse offre, et s’est rapproché de l’entourage du Brésilien. Malgré ses 36 ans en septembre, le capitaine du PSG fait encore saliver du monde, et pourrait ainsi franchir la Manche découvrir la Premier League.