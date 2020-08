PSG : Thiago Silva soulagé, il a trouvé son nouveau club

Dans : PSG.

A l’approche de la finale de la Ligue des Champions, Thiago Silva se montre plus indispensable que jamais avec le Paris Saint-Germain.

A côté d’un Presnel Kimpembe particulièrement solide, le Brésilien se montre impeccable dans les duels, la relance et l’exemplarité. Il faudra confirmer tout cela dimanche dans le match le plus important de l’histoire de son club, mais le PSG a bien fait de conserver jusqu’au bout son capitaine. Néanmoins, en dépit de cette énorme dernier mois de compétition, Thiago Silva ne sera pas gardé à Paris, et en parallèle de la folle aventure de Lisbonne, il est bien décidé à régler son avenir. Tout a avancé dernièrement, et le Corriere dello Sport annonce ce jeudi que « O Montro » est désormais tout proche d’un retour en Italie.

Non pas au Milan AC, le club qui l’a fait connaitre en Europe, mais à la Fiorentina. Un accord pour un contrat de deux ans avec un salaire de 4 ME par saison a été trouvé, et ce sont désormais les finalisations qui sont effectuées. Cela devrait déboucher sur une officialisation la semaine prochaine, quand le Brésilien en aura fini avec son aventure parisienne. La volonté première de Thiago Silva était bien de revenir au Milan AC, mais il n’a pas senti au sein du club lombard la volonté de le faire revenir. Il a donc décidé de craquer pour une somme similaire à celle qui avait convaincu Franck Ribéry il y a un an, même si la saison du Français avait été chaotique, entre débuts fracassants, suspension puis blessure. A noter que la Viola n’a aucun billet européen pour la saison prochaine.