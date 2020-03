PSG : Un retour possible contre Dortmund, Thiago Silva en mode remontada

Dans : PSG.

Sorti sur blessure il y a une semaine lors de la victoire du Paris Saint-Germain contre Bordeaux, Thiago Silva pourrait finalement participer au huitième de finale retour de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund.

Lundi dernier, le communiqué médical du PSG était pourtant clair : « Thiago Silva souffre d’une lésion du biceps fémoral de la cuisse droite, et sa reprise est estimée à trois semaines selon l'évolution clinique ». Mais sept jours plus tard, les nouvelles sont plutôt rassurantes pour le capitaine francilien. Selon les informations de L’Equipe, l’international brésilien pourrait effectivement reprendre la course en milieu de semaine prochaine. Autant dire que son forfait contre Dortmund n’est plus aussi certain. Ces dernières heures, Thomas Tuchel s’est même montré rassurant en interne, avec son staff médical. Puisque l’entraîneur allemand pense qu’O Monstro a des chances d’être rétabli pour le 11 mars prochain. Un espoir et un soulagement potentiel pour TT.

Privé de Verratti et de Meunier, tous les deux suspendus, Tuchel pense à aligner Marquinhos au milieu et Kehrer au poste de latéral droit. Mais quid de la charnière centrale ? Si Kimpembe aura sa place dans l’axe gauche, l’axe droit pourrait revenir au jeune Kouassi. Une théorie qui pourrait donc voler en éclats dans le bon sens du terme. Car si Thiago Silva venait à être opérationnel pour le retour contre le BvB au Parc des Princes, le leader du club de la capitale reprendrait sa place en défense centrale. Et autour, tout deviendrait plus simple pour Tuchel. Mais aussi pour le joueur de 35 ans, qui veut prolonger au maximum son aventure européenne avec le PSG, alors qu’il arrive en fin de contrat…