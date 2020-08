PSG : Thiago Silva a deux choix pour oublier Paris

Dans : PSG.

En dépit de sa belle performance contre l’Atalanta Bergame et alors qu’il fait l’unanimité au sein du groupe, Thiago Silva ne devrait pas prolonger au PSG.

Avant le quart de finale face aux Italiens, le capitaine du Paris Saint-Germain avait tendu une nouvelle perche à Leonardo, indiquant que tout était encore possible et qu’il était bien évidemment d’accord pour prolonger son contrat d’une année à Paris. Mais dans les heures qui suivaient, la confirmation de son départ était annoncée, Leonardo n’ayant aucunement l’intention de faire machine arrière dans ce dossier en proposant à Thiago Silva de rester. Le boss du sportif au PSG a l’intention de tourner la page en se séparant du défenseur de 35 ans, lequel va maintenant devoir trouver un nouveau point de chute.

Des destinations sud-américaines ont été évoquées mais selon les informations de Calcio Mercato, l’ancien défenseur de l’AC Milan souhaite poursuivre sa carrière en Europe. Le média indique par ailleurs que deux clubs se sont concrètement positionnés pour accueillir Thiago Silva après le Final 8 de la Ligue des Champions : la Fiorentina, qui cherche à anticiper le probable départ de Nikola Milenkovic, et Everton, dont l’entraîneur Carlo Ancelotti connaît le Parisien sur le bout des doigts. Financièrement, les Toffees seront certainement en mesure de transmettre à Thiago Silva une offre plus attractive que les Violets. Reste maintenant à voir si le Brésilien privilégiera un championnat qu’il connaît très bien en retournant en Italie, ou si la perspective de découvrir la Premier League à 35 ans pourrait le séduire. Quoi qu’il en soit, c’est bel et bien très loin du PSG que semble s’écrire l’avenir du capitaine parisien…