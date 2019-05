PSG : Thiago Alcantara, nouvelle cible de luxe de Paris au mercato !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Bundesliga.

Cette saison, Thomas Tuchel a été contraint de composer avec un effectif très limité dans certains secteurs de jeu.

L’entraîneur allemand a notamment regretté le manque de milieux de terrain, et le Paris Saint-Germain est bien décidé à réparer cette anomalie au mercato. Adrien Rabiot et Lassana Diarra ayant fait leurs valises, le club de la capitale veut recruter deux ou trois joueurs à ce poste. L’arrivée d’Ander Herrera est quasiment bouclée, et Antero Henrique négocie toujours la venue d’Allan en provenance de Naples. Mais selon les informations d’Euro-United, une autre piste est creusée en interne.

Celle-ci mène à Thiago Alcantara, le milieu relayeur du Bayern Munich. « L'hiver dernier, Antero Henrique a contacté Mesut Özil pour tenter de le faire venir, mais celui-ci a décliné la proposition. Thiago Alcantara FCBayern) est dans le viseur du Paris Saint-Germain pour l'été prochain » a expliqué le média, généralement bien informé. Une piste qui devrait ravir les supporters, tant le talent de l’ancien joueur du FC Barcelone est immense. Mais attention, il n’est pas impossible que la concurrence débarque rapidement dans ce dossier. L’été dernier, Pep Guardiola en avait notamment fait l’une de ses priorités à Manchester City.