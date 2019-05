PSG : Ander Herrera à Paris, le deal est bouclé pour 32 ME !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

A la recherche de plusieurs joueurs au milieu de terrain afin de renforcer son effectif au mercato, le Paris Saint-Germain tient peut-être sa première recrue de l’été. En effet, la venue d’Ander Herrera dans la capitale française ne fait désormais plus beaucoup de doutes. En dépit de la volonté de Manchester United de prolonger son international espagnol, celui-ci a bel et bien trouvé un accord avec le Paris Saint-Germain, selon les informations obtenues par le journal madrilène AS.

Et en ce milieu de semaine, le quotidien espagnol dévoile les détails financiers de cette opération. En signant pour quatre ans chez le champion de France en titre, le n°21 de Manchester United va percevoir une belle augmentation salariale, en touchant un salaire de 8 ME par an, soit, au total, un pactole de 32 ME pour les quatre années. Une belle opération financière pour le joueur, plutôt apprécié à Manchester United et qui laisse déjà des regrets du côté d’Old Trafford. Espérons pour le Paris Saint-Germain qu’il laisse également de beaux souvenirs au Parc des Princes, quand le moment sera venue de faire le bilan de son aventure parisienne…