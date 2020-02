PSG : Stop ! Mbappé n’est pas le problème de Paris

Dans : PSG.

Transparent mardi soir contre le Borussia Dortmund en 8e de finale aller de la Ligue des Champions, Kylian Mbappé a souffert du manque de soutien offensif de ses coéquipiers.

Habitué à évoluer avec Mauro Icardi, Pablo Sarabia ou Edinson Cavani à la pointe de l’attaque ces dernières semaines, l’attaquant du PSG était cette fois tout seul en pointe puisque Thomas Tuchel avait opté pour un étonnant 5-2-3. Très discret dans le jeu si l’on excepte l’action de l’égalisation de Neymar, Kylian Mbappé n’est toutefois pas le principal problème de ce PSG malmené par le Borussia Dortmund selon Edouard Cissé, lequel a volé au secours de l’international français dans les colonnes du journal L’Equipe.

« Neymar tout seul, il est très fort. Quand il est au milieu de quatre adversaires, on dirait un joueur de futsal. Avoir ça, c'est très bien. Mais tu as aussi Mbappé. Et si tu arrives à le trouver dans le bon tempo... Quand Neymar n'est pas là, tu vois davantage Di Maria. Mbappé joue également davantage sur ses points forts, en prenant l'espace. J'ai déjà vu Mbappé en live, tout seul en pointe, et une fois lancé, c'est un dragster. Si tu lui fais la bonne passe, il y va. En revanche, si tu tricotes un peu trop... Ce qui est fou, c'est que Tuchel n'ait fait entrer ni Icardi ni Cavani. Il a privilégié la vitesse de Sarabia » a expliqué Edouard Cissé, pour qui le match raté de Kylian Mbappé s’explique davantage par les mauvais choix de ses partenaires que par la performance individuelle du n°7 de Paris.

Au sujet des chances de qualification du Paris Saint-Germain pour les quarts de finale, Edouard Cissé se veut toutefois optimiste malgré la défaite au match aller à Dortmund. « Déjà, il y a eu 2-1 et pas 4-0. Le PSG a aussi marqué à l'extérieur, ça compte. Moi, je reste confiant, ils vont trouver la solution d'autant que Dortmund, ça joue. Ils peuvent en marquer quatre mais aussi en prendre cinq. Pour moi, il y a de la place même si Verratti et Meunier (suspendus) ne seront pas là. En plus, ça sera au Parc, dans une ambiance de folie. Le PSG a les moyens d'emballer le match ». Avec un buteur comme Icardi ou Cavani pour aider Mbappé à la pointe de l’attaque ? Certainement.