PSG : Stéphane Guy adore quand Rabiot snobe Al-Khelaifi et Deschamps

Même si le président Nasser Al-Khelaïfi va tenter l’impossible pour le retenir, Adrien Rabiot se rapproche clairement de la sortie.

Vexé par sa sanction à Marseille, le milieu du Paris Saint-Germain a perdu les faveurs de l’entraîneur Thomas Tuchel. Pendant que sa mère et agent ne parvient plus à communiquer avec le directeur sportif Antero Henrique. Dans la capitale, beaucoup ne supportent plus le clan Rabiot, également critiqué pour son refus de jouer les suppléants en équipe de France. Mais cela n’a pas empêché le Parisien de se trouver un avocat nommé Stéphane Guy, particulièrement déterminé.

« C'est un enfant gâté mais il a quand même des états de service extraordinaires, a défendu le journaliste de Canal+. On parle de lui avec une forme de dédain en France mais c'est un joueur exceptionnel ! Je serais le FC Barcelone, Manchester United ou Arsenal, je le ferais signer les yeux fermés. Il a le caractère pour ne pas se laisser manger tout cru par l'environnement du PSG. Je pense que c'est un résistant. »

« Le bouc émissaire du foot français »

« Je vais vous choquer mais je vais assumer : je trouve que sa rébellion en équipe de France l'honore. Il avait sa place en équipe de France. Ce garçon est le bouc émissaire, la tête à claques du football français. Tout le monde tombe sur Rabiot. Je trouve qu'il y a beaucoup d'injustice dans le traitement qui lui est réservé », a estimé notre confrère, qui s’est peut-être trouvé un point commun avec Rabiot…