PSG : Son frère aime l’argent, le mercato de Cavani chamboulé

Dans : PSG.

Officiellement en fin de contrat ce mardi avec le PSG, Edinson Cavani ne sait pas encore dans quel club il va rebondir.

L’international uruguayen n’a pas souhaité terminer la saison 2019-2020 avec le Paris Saint-Germain afin de faciliter les négociations avec ses courtisans pour la signature de son prochain contrat. Les prétendants sont nombreux, en Amérique du Sud (Boca Juniors) mais également en Italie, avec un intérêt concret manifesté par l’AS Roma. Mais ces derniers mois, la piste la plus chaude était sans conteste celle menant à l’Atlético de Madrid. Or, il semblerait que les positions des Colchoneros et de l’entourage d’Edinson Cavani soient désormais très éloignées, à en croire les informations obtenues par le journal AS.

Le média affirme dans son édition du jour que la direction de l’Atlético de Madrid a été très échaudée par les prétentions économiques démesurées du frère et agent d’Edinson Cavani. Au cœur du mois de janvier, le président madrilène Enrique Cerezo n’avait pas pris de gants pour dénoncer la gourmandise du frère de l’attaquant du PSG. « La situation de l'affaire Cavani me semble être une honte, celle de certains joueurs, leurs représentants et leurs familles » lâchait-il. Ce mardi, l’information selon laquelle Edinson Cavani ne signera finalement pas avec l’Atlético de Madrid se confirme, malgré la farouche volonté de Diego Simeone de le recruter et l’affection que le Matador semblait porter aux Colchoneros. Reste maintenant à voir si le clan Cavani réagira dans les prochaines heures aux accusations du journal madrilène et surtout, quel club parviendra à combler l’attaquant de 33 ans et son entourage pour s’attacher les services d’un joueur qui souhaite encore prouver sa valeur dans un bon club européen…