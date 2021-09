PSG : Sergio Ramos revient, il vise un incroyable record

Dans : PSG.

Par Baptiste Mulatier

Éloigné des terrains depuis presque cinq mois, Sergio Ramos n’a toujours pas disputé la moindre minute sous les couleurs du PSG. Mais le défenseur central espagnol serait plus que jamais proche de son retour.

5 mai 2021. La date du dernier match de Sergio Ramos. La demi-finale retour perdue du Real Madrid à Stamford Bridge face à Chelsea (2-0). La légende du Real Madrid apparaît fragile, dépassée. Il ne rejouera plus après, alors que les médecins du PSG avaient pourtant été impressionnés lors de sa visite médicale début juillet. Après sa blessure au ménisque contractée au Real Madrid, Sergio Ramos traîne une blessure au mollet depuis plusieurs semaines. Elle l'a empêché de faire ses débuts avec son nouveau club. A 35 ans, les blessures sont de plus en plus fréquentes. Et il est toujours plus difficile de revenir, en étant compétitif. Si Marquinhos et Presnel Kimpembe forment une paire rodée et convaincante, les supporters et les observateurs s’impatientent. Mauricio Pochettino pourrait plus sereinement passer dans un système à trois derrière avec le retour de Sergio Ramos.

Sa première apparition est très proche

Mais selon les informations de AS, ni la direction du PSG, ni le staff ne lui mettent la pression. Le club comme le joueur veulent éviter à tout prix une rechute. Sergio Ramos s’entraîne toujours individuellement. Et le média espagnol croit savoir également de sources proche du joueur que son retour est imminent. Les premières minutes tant attendues peuvent-elles tomber avant la prochaine trêve internationale ? Il reste trois matchs : contre Montpellier samedi, puis face à Manchester City encore au Parc des Princes en Ligue des champions. Et ensuite, Paris se déplace à Rennes. Sergio Ramos a plusieurs objectifs : gagner sa place de titulaire dans le 11 de Mauricio Pochettino et revenir en sélection nationale. Il veut disputer la Coupe du monde au Qatar en 2022 et devenir le joueur le plus capé de l’histoire en sélections. Avec 180 matchs pour l’Espagne, il n’est plus qu’à quatre longueurs du recordman, l'Egyptien Hassan Ahmed (184 matchs). Un beau programme.