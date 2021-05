PSG : Sept départs, les noms fuitent

Dans : PSG.

Le mercato estival du PSG promet d’être bouillant avec sept départs espérés par Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi.

Quelques minutes après la victoire du Paris SG sur la pelouse du Stade Brestois dimanche soir (0-2), Nasser Al-Khelaïfi se montrait ambitieux à l’approche du mercato. Le président du PSG rappelait en revanche le contexte lié à la crise sanitaire. Les finances de tous les clubs ont morflé, raison pour laquelle Paris devra également vendre avant de penser à acheter sans réfléchir. A en croire les informations obtenues par le journal L’Equipe, sept joueurs de l’effectif de Mauricio Pochettino ne seront pas retenus en cas de proposition correcte cet été.

Kurzawa et Kehrer poussés vers la sortie

Dans le secteur défensif, Thilo Kehrer et Layvin Kurzawa ont été identifiés comme les deux joueurs à faire partir. Décevant, que ce soit dans un rôle de latéral droit ou de défenseur central, l’international allemand était le chouchou de Thomas Tuchel, mais n’a pas trouvé la même grâce auprès de Mauricio Pochettino qui lui a souvent préféré Dagba à droite et Diallo dans l’axe derrière les indétrônables Marquinhos et Kimpembe. Quant à Kurzawa, sa prolongation jusqu’en 2024 fait de lui un joueur difficile à faire partir. C’est pourtant ce que Leonardo, à la demande de Mauricio Pochettino, tentera de faire. De retour de prêt de Fulham et sous contrat avec le PSG pour encore deux saisons, Alphonse Areola sera également poussé vers la sortie.

Rafinha et Sarabia pas retenus

Au milieu de terrain, il pourrait finalement ne pas y avoir tant de départs que cela. Les noms de Paredes, Danilo Pereira ou encore Ander Herrera ne sont pas cités par le quotidien national, qui s’avance uniquement sur un possible départ de Rafinha. Très peu utilisé par Mauricio Pochettino, le milieu offensif brésilien ne s’accrochera pas au PSG comme à un rocher et se laissera tenter par un départ en cas de projet intéressant. Même chose pour Pablo Sarabia, courtisé par le FC Séville ainsi que par plusieurs clubs espagnols.

L’attaquant Arnaud Kalimuendo, auteur d’une belle saison au RC Lens, a de bonnes chances de rester dans le Nord. Le PSG ne s’opposera pas à son transfert définitif. Enfin, le gros dossier au rayon des départs sera bien évidemment celui de Mauro Icardi, qui n'a pas convaincu Pochettino et qui jouit d'une belle cote en Série A. Ciblé par l'AS Roma ou encore par l'AC Milan, il pourrait faire l'objet du feuilleton de l'été, Paris n'ayant pas l'intention de le brader, un an après l'avoir recruté 50 ME. Des transferts qui, mis bout à bout, pourraient rapporter une belle somme d’argent à Paris sans pour autant affaiblir trop considérablement l’équipe de Mauricio Pochettino…