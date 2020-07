PSG : Une tactique anti Neymar et Mbappé pour l'ASSE ?

Dans : PSG.

Victime préférée du PSG ces dernières années, l’AS Saint-Etienne va jouer sa saison sur un match, vendredi au Stade de France.

En finale de la Coupe de France, les Verts vont tenter l’exploit de stopper une machine de guerre impressionnante lors des matchs amicaux, même si les adversaires n’étaient forcément pas tous prestigieux. Le problème sera le même que lors des confrontations précédentes, éviter la pluie de buts face à une équipe qui se régale des espaces laissées par les défenses adverses. Cela a souvent joué des tours aux Stéphanois, qui se demandent s’il ne faut pas mettre le bus pour rester dans le match et éviter de se faire prendre par derrière. C’est ce que laisse entendre Sonny Anderson, le consultant de BeIN Sports rappelant fort justement que c’est quand les adversaires se dévoilent et pensent pouvoir faire mal au PSG, que Neymar et Mbappé frappent.

« Le piège avec ces deux joueurs, c’est aussi quand l’adversaire a le ballon car il a tendance à remonter le bloc, à laisser de l’espace dans le dos et là, à la perte, ça fait souvent très mal. Car, pour Neymar, c’est un jeu d’enfant de lancer un bolide comme Kylian », a souligné dans France Football l’ancien buteur de l’OL et de l’OM, persuadé que le duo offensif du PSG n’a besoin de vraiment pas grand chose pour torturer ses adversaires. Sans Stéphane Ruffier ni William Saliba, avec un Loïc Perrin en difficulté, la défense de Saint-Etienne aura en tout cas beaucoup de travail ce vendredi soir. Mais le Stade Rennais a démontré la saison passée, que le PSG n’était pas si intouchable que cela lors des finales.