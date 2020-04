PSG : Ruiz-Atil change d’agent, l’OM toujours en piste ?

Dans : PSG.

Mais où jouera le prometteur Kays Ruiz-Atil la saison prochaine ? En fin de contrat avec le PSG en 2021, le milieu de 17 ans suscite de nombreuses convoitises.

Dans le viseur de l’Olympique de Marseille ou encore du Borussia Dortmund, le jeune Parisien semblait promis à Chelsea. Dans son édition de lundi, le journal L’Equipe faisait le point sur la situation de nombreux Titis et notamment sur celle de Kays Ruiz-Atil. Le quotidien confirmait alors la piste des Blues pour le milieu de terrain du Paris SG. Ce mercredi, Goal apporte une information contradictoire à ce sujet puisque le média affirme que Kays Ruiz-Atil aurait désormais « peu de chances » de rejoindre les Blues en dépit de l’intérêt très concret des recruteurs londoniens à son égard.

Comment expliquer ce revirement soudain de situation ? Peut-être par le changement d’agent de Kays Ruiz-Atil. Et pour cause, le Parisien vient de changer de représentant. Ses intérêts sont désormais gérés par le célèbre Alain Migliaccio, qui représente également Zinedine Zidane (Real Madrid), Franck Ribéry (Fiorentina) ou encore Amine Gouiri (Lyon). La piste Chelsea étant visiblement à mettre de côté pour Ruiz-Atil, l’Olympique de Marseille pourrait s’engouffrer dans la brèche. Car le club phocéen va certainement perdre Morgan Sanson ou Maxime Lopez, ce qui signifie qu’Andoni Zubizarreta recherchera sans aucun doute un milieu de terrain au mercato. Reste à voir quelles sont les exigences financières du Paris Saint-Germain dans le dossier de Ruiz-Atil, dont le contrat expire dans un peu plus d’un an.