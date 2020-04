PSG : Le mercato des Titis fait transpirer Leonardo

Dans : PSG.

Parce que le mercato du PSG ne se résume pas uniquement à Neymar et Kylian Mbappé, Leonardo aura plusieurs dossiers à gérer concernant les jeunes formés au club cet été.

Bien évidemment, le directeur sportif du Paris Saint-Germain est mobilisé à 100 % pour faire signer à Adil Aouchiche et à Tanguy Kouassi leur premier contrat professionnel. Mais l’un est très courtisé en L1 (Lille, Saint-Etienne) tandis que le second a une très belle offre de Leipzig entre les mains. Ces deux dossiers sont donc pour l’instant en stand-by mais selon L’Equipe, six autres cas de « Titis » vont prochainement être examinés par la direction sportive du PSG. L’un d’entre eux concerne Arnaud Kalimuendo, auteur d’une très belle Coupe du monde avec les U17 de l’Equipe de France en octobre. Jugé comme très prometteur par la direction sportive du PSG, il se dirige vers un prêt en Ligue 2 pour la saison prochaine. Le défenseur Timothée Pembélé ne devrait pas suivre le même chemin. En fin de contrat avec le club parisien jusqu’en 2021, cet espoir de 17 ans veut profiter de la saison à venir afin d’intégrer la rotation d’un groupe professionnel et si possible celui du PSG. Si ce n’est pas possible, un prêt est toutefois envisageable.

Utilisé une seule fois en Ligue 1 par Thomas Tuchel cette saison, Loïc Mbe Soh se dirige lui vers un transfert définitif loin du Paris Saint-Germain. En effet, le défenseur de 18 ans n’est pas chaud à l’idée d’être prêté. Le PSG ne devrait donc pas s’entêter et acceptera un transfert de son joueur, en fin de contrat en 2021 et qui a récemment refusé de prolonger à Paris. Prêté au Havre cette saison, le très prometteur milieu de 19 ans Junior Dina Ebimbe privilégiera un nouveau prêt. Mais cette fois, il souhaite évoluer en Ligue 1 dans le but d’intégrer la rotation du PSG dans deux ans. Récemment associé à l’Olympique de Marseille et au Borussia Dortmund, Kays Ruiz-Atil se dirige lui vers un départ du PSG et la piste la plus chaude est désormais celle le menant à Chelsea. Enfin, le dernier dossier « Titi » de Leonardo cet été sera celui du milieu Bandiougou Fadiga, en fin de contrat dans un an et qui dispose de solides contacts pour rebondir en Ligue 1. Entre signatures de premier contrats pros, prolongations, prêts et transferts secs, il devrait y en avoir pour tout le monde cet été chez les jeunes du PSG.