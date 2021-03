PSG : Rudiger à Paris, il a piqué sa crise !

Dans : PSG.

Quelques mois après avoir souhaité sa signature au PSG, Thomas Tuchel a fait d’Antonio Rudiger l’un de ses tauliers à Chelsea.

Désireux de recruter un défenseur central, Thomas Tuchel avait fait d’Antonio Rudiger sa priorité au PSG l’été dernier. Finalement, le directeur sportif parisien Leonardo n’avait pas suivi l’avis de son entraîneur puisque Danilo Pereira a été recruté pour combler un manque au milieu de terrain, mais aucun défenseur n’est arrivé. Cela a cruellement déçu Thomas Tuchel, qui est désormais comblé puisqu’il dirige Antonio Rudiger à Chelsea. De son côté, le défenseur central allemand a également éprouvé beaucoup de déception au moment où il a compris qu’il ne s’engagerait pas en faveur du PSG, comme il l’a indiqué en conférence de presse avant le choc de Ligue des Champions entre les Blues et l’Atlético de Madrid.

« Il y avait une équipe à laquelle je réfléchissais, pour être honnête : c’était le PSG. Il y avait aussi eu des discussions avec Mourinho, mais au final rien ne s’est passé. Ça ne s’est pas fait avec Tuchel. J’étais un peu déçu, car je connaissais ma situation à Chelsea, je savais que je n’allais pas jouer beaucoup. Ensuite, j'ai eu une conversation avec Lampard et j'étais soudainement de retour dans l'équipe mais sur le banc. J'ai eu quelques matchs et j'ai travaillé. Maintenant, tout va bien pour moi et j'en suis très content. Pour être honnête, cependant, je me suis toujours senti bien dans le club. Ils m'ont bien traité, surtout au niveau du conseil d'administration. Personne ne m'a dit que je devais partir. Frank Lampard non plus, les transferts qui étaient possibles ne se sont pas concrétisés. Les prêts pas arrivé, mais personne ne m'a dit au club que je devais partir » a expliqué Antonio Rudiger, dont le départ n’est plus d’actualité puisqu’il s’agit de l’un des joueurs les plus utilisés par Thomas Tuchel depuis son arrivée à Chelsea au mois de janvier.