PSG : Lundi à 23h59, Tuchel attendait encore Rudiger…

Les 48 dernières heures du mercato ont été animées au Paris Saint-Germain avec les signatures de Kean, Danilo Pereira et Rafinha.

Trois renforts de poids pour Thomas Tuchel, lequel espérait toutefois la venue d’un défenseur central dans le money-time du mercato. Il faut dire que l’entraîneur allemand a perdu Tanguy Kouassi (Bayern Munich) et Thiago Silva (Chelsea), et que ces deux départs n’ont pas été numériquement compensés. Dans ce secteur de jeu, l’ex-entraîneur du Borussia Dortmund avait fait d’Antonio Rudiger sa priorité. L’international allemand, en manque de temps de jeu à Chelsea, disposait d’une offre du PSG mais également d’une proposition concrète de la part de Tottenham. Mais à la surprise générale, aucun accord n’a été trouvé avec aucun club et le solide allemand de 27 ans est resté à Chelsea.

Une déception pour Rudiger, dont l’objectif était de rejoindre un club dans lequel il bénéficierait de plus de temps de jeu dans l’optique de l’Euro 2021, comme l’a confié son sélectionneur Joachim Low. « J'étais en contact permanent avec Antonio Rudiger, il me tenait au courant. Il avait trois ou quatre options au cours du week-end, mais malheureusement, rien ne s'est concrétisé. Il peut réessayer en hiver. Il a tout essayé pour quitter Chelsea car le Championnat d'Europe est très important pour lui. Je pense qu'il essaiera de repartir en hiver. Il fait tout ce qu'il peut pour rester dans sa meilleure forme » a lancé le sélectionneur de l’Allemagne, pour qui Antonio Rudiger a tout tenté jusqu’à l’ultime minute du mercato afin de quitter Chelsea. Le Paris Saint-Germain était sans doute sur les rangs pour rafler la mise, mais les Blues n’ont finalement rien voulu savoir, et ont pris la décision de conserver leur solide et polyvalent défenseur. Reste maintenant à voir si le PSG tentera de nouveau sa chance au mercato hivernal…