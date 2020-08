PSG : Riolo accusé d'être anti-Verratti primaire, le ton monte

Dans : PSG.

Daniel Riolo n'a jamais ménagé Marco Verratti, et chaque sortie du journaliste de RMC sur le milieu italien du PSG lui vaut un déluge d'insultes.

Pour les âmes sensibles, il vaut mieux éviter de taper « Riolo » et « Verratti » dans le moteur de recherche de Twitter sous peine de lire des centaines de messages au mieux agacés, au pire injurieux. Il est vrai que le journaliste a souvent tapé sur l’international italien du Paris Saint-Germain, que ce soit sur le plan footballistique, mais également sur le comportement extra-sportif de Marco Verratti. Au point que pour certains Daniel Riolo va beaucoup trop dans ses critiques, dépassant les limites du genre en venant chatouiller le milieu du PSG sur ses activités en dehors du terrain. Alors quand le journaliste de RMC a remis cela après les finales de la Coupe la Ligue, cela a craqué sur les réseaux sociaux.

De quoi laisser Daniel Riolo dubitatif sur la manière dont ses propos sont analysés par les internautes. « Il n'y a pas de plaisanteries à faire quand on voit la nature des commentaires. Marco Verratti fait des bons matchs 7 fois sur 10. On l’a toujours dit. Si la question est que je dois dire si c'est un bon joueur ou pas, c'est qu'ils n'ont rien compris, c’est qu'on ne peut plus discuter de football. Il n'y a plus de nuance. Répondre à cette bêtise-là, c'est désespérant (…) Certains disent que Riolo n'aime pas Verratti, c'est désespérant. On ne pourra bientôt plus avoir des débats », a expliqué le journaliste, qui est cependant trop malin pour ne pas savoir que tout cela est bon pour les audiences et contribue à son image de snipper.