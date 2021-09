PSG : Richarlison twerke pour signer à Paris, ça énerve

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Annoncé tout proche du Paris SG cet été, Richarlison a clairement envie de compléter l'armada parisienne. Il en salive d'avance.

La vérité d’un soir n’est pas celle d’une compétition longue durée. Chelsea peut le prouver, le club londonien ayant perdu à domicile son premier match de Ligue des Champions la saison passée, avant de remporter l’épreuve huit mois plus tard. Mais le PSG n’a clairement pas été convaincant pour son entrée en matière à Bruges, avec un match nul 1-1 et surtout des Belges qui ont clairement bousculé les Parisiens dans beaucoup de domaines. En attaque, le fameux trio MNM’s n’a pas convaincu, avec la petite forme de Messi, la lourdeur de Neymar et la blessure de Mbappé. L’entrée de Mauro Icardi n’a absolument pas arrangé les choses, l’Argentin étant nonchalant et introuvable. Sur le papier, l’effectif a de quoi faire saliver, y compris en dehors du PSG. Alors qu’il est rare de voir les joueurs professionnels s’enthousiasmer pour une équipe qui n’est pas la leur, Richarlison n’a pas caché son bonheur de voir trois stars du football mondial être réunies sous le même maillot.

Neymar, Messi,Mbappé!!! Hoje tem UCL🤩🔥 — Richarlison Andrade (@richarlison97) September 15, 2021

« Neymar, Messi, Mbappé !!! C’est la Ligue des Champions » a livré l’attaquant d’Everton. Un enthousiasme qui s’explique facilement, puisque l’international brésilien est régulièrement annoncé comme le joueur que Leonardo fera venir si jamais Kylian Mbappé devait quitter le PSG pour le Real Madrid en fin de saison. L’attaquant d’Everton prépare donc le terrain, et cette impatience fait forcément gronder chez les supporters anglais. « Ce gars est vraiment en train de twerker pour signer chez eux. Je pleure », « Arrête de flirter avec le PSG mon gars », « Ne pars pas s’il te plait », sont les réponses que Richarlison a reçu à son message pro-parisien. Si jamais le Paris SG cherche un joueur motivé pour compléter l’attaque l’été prochain, le Brésilien semble en tout cas déjà prêt à répondre présent.