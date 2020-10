PSG : Remplaçant à Paris, Dagba attend l’appel de Deschamps

Dans : PSG.

A 22 ans, Colin Dagba, qui était l’un des chouchous de Thomas Tuchel à l’arrivée de l’Allemand à Paris, n’a pas réussi à franchir le cap et à être titulaire à son poste.

L’arrière droit a beaucoup souffert face à Daniel Alves, Thomas Meunier, Thilo Kehrer et maintenant Alessandro Florenzi, et son temps de jeu se trouve donc extrêmement limité. Entre les passages sur le banc de touche et les pépins physiques, Dagba aurait même pu prendre la porte cet été, le PSG n’étant pas décidé à le retenir. Mais le jeune parisien est resté, et joue pour le moment plus avec les espoirs français qu’avec son club. Cela ne l’empêche pas de nourrir de grandes ambitions, à l’image de son passage sur Canal+ en marge du match des Bleuets face à la Slovaquie. A cette occasion, Colin Dagba a tout simplement évoqué son éventuel avenir, en équipe de France A.

« J'y pense dans un coin de ma tête. Je suis patient mais ça a toujours été un objectif d'aller en équipe de France A. On se dit qu'il y a de l'espace quand on voit que Dubois a eu le Covid et c'est un arrière gauche qui a été appelé. On se dit qu'il y a forcément la place. Je ne vais rien lâcher pour atteindre mon objectif », a prévenu le natif de Béthune, persuadé que l’absence de concurrence, et l’appel de Ferland Mendy à la place de Léo Dubois le démontre aussi, peut lui permettre de rejoindre prochainement le plus haut niveau international. Il faudra pour cela une plus grande présence sur le terrain avec le PSG, lui qui, malgré les absences, ne compte qu’une seule titularisation avec le champion de France cette saison, c’était face à Metz.