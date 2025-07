PSG-Real ‍: 90 minutes sur le dos de Mbappé, Rothen était en mission

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Jérome Rothen n'a pas lâché le pressing une seule minute sur Kylian Mbappé pendant le match entre le PSG et le Real Madrid, ce dimanche soir. Le consultant de DAZN a fait le buzz.

La surprise n’est pas spécialement venue de la composition des équipes ce dimanche soir avant la demi-finale de la Coupe du monde des clubs à New York. La présence de Jérome Rothen aux commentaires avait en effet de quoi interloquer, avec les mois passés à casser du sucre sur le dos de la plateforme britannique qu’il avait qualifié de « scandale depuis le premier jour » pendant sa première - et dernière - année de diffusion de la Ligue 1. L’animateur de RMC a donc fait une pige surprise en commentant le match du PSG face au Real Madrid. Et s’il s’est logiquement régalé avec la démonstration des Parisiens 4-0, il semble avoir encore plus savouré la descente aux enfers de Kylian Mbappé, transparent pendant le match à l’image de ses coéquipiers.

Mbappé Ballon d'Or, Rothen rigole

« 𝗖’𝗘𝗦𝗧 𝗟𝗔 𝗦𝗣𝗘́𝗖𝗜𝗔𝗟𝗘 𝗠𝗕𝗔𝗣𝗣𝗘́ 𝗖𝗘 𝗦𝗢𝗜𝗥 :

𝗝𝗘 𝗖𝗢𝗨𝗥𝗦 𝗧𝗢𝗨𝗧 𝗗𝗥𝗢𝗜𝗧,



𝗝𝗘 𝗣𝗢𝗨𝗦𝗦𝗘 𝗟𝗘 𝗕𝗔𝗟𝗟𝗢𝗡…



𝗝𝗘 𝗣𝗘𝗥𝗗𝗦 𝗟𝗘 𝗕𝗔𝗟𝗟𝗢𝗡 » 🥶



Jérôme Rothen au micro de @DAZN_FR sur la performance de Kylian Mbappé 🇫🇷 ce soir. pic.twitter.com/f2p1seUegP — Actu Foot (@ActuFoot_) July 9, 2025

L’ancien attaquant du PSG est dans le viseur de Jérome Rothen depuis qu’il est parti du club de la capitale, l’ancien meneur de jeu ayant visiblement choisi son camp. Et lors du match de dimanche, un Mbappé en petite forme s’est pris des attaques tout au long de la rencontre. Outre son désormais célèbre « La spéciale Kylian Mbappé ce soir, je cours tout droit, je pousse le ballon et je perds le ballon », qui risque de rester dans les mémoires, l’ex-patte gauche a totalement assumé ses attaques ciblées. « Il perd encore un duel, vous allez encore dire que je lui en veux mais il ne fait rien », « Mbappe jouait le Ballon d’Or ? Certains disent qu’il joue le Ballon d’Or. Sérieusement… », « C’est pas comme ça qu’il va y arriver », a notamment lancé le commentateur de DAZN, qui « était là pour abattre » selon certains commentaires de supporters du PSG pour qui la haine envers Mbappé a empêché tout commentaire objectif.

Mbappé prend une gifle, le PSG se régale https://t.co/zKPKSG3TYW — Foot01.com (@Foot01_com) July 9, 2025

En tout cas, si DAZN voulait faire du buzz sur la demi-finale du PSG face au Real Madrid, le choix du consultant a été le bon.