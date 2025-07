PSG-Real 4-0 ‍: Al-Khelaïfi prend une décision spectaculaire

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Nasser Al-Khelaïfi l'a décidé, les joueurs du Real Madrid ne font plus rêver le PSG au mercato. La descente est rude pour Rodrygo, poussé dehors par Xabi Alonso.

Le PSG n’a fait qu’une bouchée du Real Madrid, en grande difficulté défensive et inefficace devant. Sur le papier, l’effectif de la formation espagnole est pourtant loin d’être ridicule, mais la différence s’est faite à tous les niveaux. Plusieurs joueurs madrilènes étaient absents, comme Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold et Eduardo Camavinga. Mais Rodrygo était lui apte, et pourtant, il n’a pas joué une seule minute. Xabi Alonso ne semble pas lui faire confiance et a été obligé de se justifier auprès de la presse espagnole, expliquant qu’il s’agissait d’un choix tactique et que cela ne correspond en aucun cas à une indication sur l’avenir de l’attaquant du Real. Et pourtant, de plus en plus régulièrement, le Brésilien est annoncé sur le départ, lui qui voit son temps de jeu se réduire à chaque semaine qui passe.

Rodrugo, pas assez fort et trop cher

Plusieurs clubs sont sur les rangs, et notamment en Premier League où on semble chaud à l’idée de récupérer un attaquant encore jeune, avec déjà beaucoup d’expérience, et qui avait il n’y a pas si longtemps la bonne habitude de briller dans les grands rendez-vous. Mais selon Don Balon, le PSG n’est plus sur la liste. Même si Luis Enrique apprécie ses qualités, Nasser Al-Khelaïfi a tranché et estime que la différence est désormais trop importante entre les joueurs parisiens et les madrilènes. Surtout un élément qui n’est même pas titulaire à Madrid, et dont le prix est pourtant très élevé car Florentino Pérez en réclame quasiment 90 millions d’euros.

Selon le média espagnol, le président du PSG exclu désormais de le recruter, étant persuadé qu’il n’est pas le joueur qu’il faut pour aider encore plus son équipe à grandir. Le 4-0 infligé ce dimanche soir et le fait que le Real Madrid n’ait eu aucune arme pour contrarier la formation de Luis Enrique a visiblement conforté le dirigeant qatari dans son opinion. Cela même si Rodrygo ne ferait pas forcément tache dans l’attaque jeune et talentueuse du PSG, qui tourne à quatre éléments depuis plus de six mois, et va encore avoir besoin d’un peu de renforts dans les prochaines semaines.