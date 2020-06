PSG : Rakitic rêve de signer à Paris, Leonardo le recale

Dans : PSG.

Encore et toujours en quête d’un nouveau milieu de terrain pendant ce mercato estival, le Paris Saint-Germain a reçu plusieurs CV ces derniers jours, et notamment celui d’Ivan Rakitic.

Même si l’équipe de Thomas Tuchel a les yeux rivés sur sa fin de saison, entre les deux finales de coupes nationales contre l’ASSE et l’OL en juillet et la reprise de la Ligue des Champions en août, Leonardo, lui, planche déjà sur le marché des transferts. Après avoir définitivement recruté Mauro Icardi contre un chèque de 50 millions d’euros, le directeur sportif va chercher à bonifier l’effectif du PSG. Pour cela, et d’abord dans l’objectif de compenser les départs en fin de contrat de Cavani, Thiago Silva ou Meunier, le dirigeant brésilien va recruter en défense et en attaque. Mais Leonardo s’activera aussi dans l’entrejeu, où un milieu défensif est attendu en priorité.

Au milieu de terrain, Paris étudie déjà de nombreuses pistes, comme Thomas Partey (Atlético Madrid) ou Sergej Milinković-Savić (Lazio Rome). Mais ces dernières heures, Leonardo a reçu le CV d’Ivan Rakitic sur son bureau. Selon Foot Mercato, « l'international croate a été proposé au Paris Saint-Germain ». Malgré son but décisif contre l’Athletic Bilbao en Liga cette semaine (1-0), le joueur de 32 ans n’est plus qu’un remplaçant du côté du Barça. En quête de nouvelles liquidités en vue du mercato, le FCB cherche notamment une porte de sortie pour l’ancien du FC Séville, encore sous contrat jusqu’en 2021. Pour Rakitic, le challenge du PSG est attirant. Mais ce désir n’est pas réciproque, vu que Paris n’a « pas donné suite au sujet de cette possibilité de recrutement ». Logique quand on sait que le PSG cherche plutôt un jeune milieu de terrain avec du potentiel pour le présent, mais aussi et surtout pour le futur.