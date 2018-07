PSG : Rabiot, un nouveau coup de théâtre au mercato ?

Dans : PSG, Mercato.

Annoncé aux quatre coins de l'Europe pendant ce mercato estival, Adrien Rabiot va finalement rester au Paris Saint-Germain.

Entre sa Coupe du Monde loupée, vu qu'il a refusé de faire partie de la liste des réservistes de l'équipe de France de Didier Deschamps, et son mercato, Adrien Rabiot a vécu un été mouvementé. Fortement courtisé par le FC Barcelone, le joueur de 23 ans aurait pu filer en Liga, sachant qu'un accord contractuel avait été trouvé sur la base d'un salaire de 600 000 euros par mois, mais le PSG a mis son veto. Par l'intermédiaire de Nasser Al-Khelaïfi, Paris a fait savoir au Barça que le milieu de terrain n'était pas à vendre, malgré une première grosse offre. Et finalement, le président francilien a eu gain de cause. Puisque selon Paris United, Rabiot va rester dans le club de la capitale... et prolonger son contrat.

Ces derniers jours, le natif de Saint-Maurice a demandé à rester au sein de son club formateur, même si sa mère et son avocat le poussaient vers la sortie. Une décision mûrement réfléchie, grâce notamment à sa bonne entente avec Thomas Tuchel, qui lui a donné envie de rester de part sa philosophie de jeu. Désormais, les deux parties tirent dans le même sens, et si un accord doit encore être trouvé pour prolonger l'aventure au-delà de 2019, le club parisien et Rabiot vont bientôt se mettre d'accord. Suite à un premier rendez-vous cette semaine, ils pourraient entrevoir le bout du tunnel au cours de la semaine prochaine...