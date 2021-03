PSG : Prolongation ou transfert, Mbappé sous pression

Dans : PSG.

A trois mois du mercato d’été, le PSG est toujours dans une situation délicate vis-à-vis de Kylian Mbappé, en fin de contrat en juin 2022.

Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ne peuvent pas se permettre d’aborder le prochain mercato sans connaître les intentions de Kylian Mbappé. Et pour cause, l’attaquant du PSG sera vendu cet été dans le cas où il refuserait de prolonger afin de ne pas risquer un départ pour zéro euro dans un an et demi. En revanche, la priorité du Paris SG reste bien sûr de convaincre Kylian Mbappé de prolonger. Or, pour l’instant, le champion du monde 2018 laisse planer le doute sur ses réelles intentions. Un petit jeu du chat et de la souris qui commence à sérieusement irriter les dirigeants du PSG, à en croire les informations d’El Chiringuito.

La célèbre émission espagnole annonce que le Paris Saint-Germain a fait savoir à Kylian Mbappé que l’Emir du Qatar attendait une réponse ferme et définitive de l’ancien Monégasque au retour de la trêve internationale. Autrement dit, Kylian Mbappé devra officialiser à ses dirigeants son désir de partir ou de prolonger dans deux semaines. Courtisé par le Real Madrid ou encore Liverpool, Kylian Mbappé exige des garanties sportives et financières colossales pour prolonger l’aventure à Paris. Des conditions que le PSG semble prêt à réunir afin de convaincre le natif de Paris de signer un nouveau bail dans la capitale française. Reste maintenant à voir si ce dossier si tendu aboutira après les matchs de l’Equipe de France contre l’Ukraine, le Kazakhstan et la Bosnie-Herzégovine en matchs éliminatoires pour la Coupe du monde 2022. En parallèle, le PSG tente de définitivement boucler la prolongation de Neymar. La tendance est très positive dans le dossier du Brésilien, bien parti pour prolonger avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2026.