PSG : Mbappé et Leonardo, un flou inquiétant

Après la victoire du PSG à Lyon, Leonardo a évidemment été interrogé concernant le dossier de la prolongation de contrat de Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé a frappé fort dimanche soir au Groupama Stadium en signant un doublé face à Lyon, l’attaquant du Paris Saint-Germain atteignant là la barre des 100 buts marqués en Ligue 1 alors qu’il n’a seulement que 22 ans. Mais si la performance de Mbappé a été remarquée, c’est toujours l’avenir immédiat de la star du PSG qui suscite des interrogations, et Leonardo l’a rapidement compris. Alors que le directeur sportif brésilien se réjouissait de cette performance de son attaquant, c’est le sujet de la prolongation, ou non, de Kylian Mbappé qui est revenu au coeur des interrogations. Mais, si Leonardo avait récemment annoncé que la décision était imminente concernant le dossier Mbappé, il est cette fois devenu plus prudent et ne veux pas dévoiler une éventuelle deadline pour un accord.

Leonardo tape en touche pour Mbappé

S’exprimant dans les couloirs du stade lyonnais, le dirigeant du PSG ne s'est pas trop mouillé. « L’avenir de Kylian Mbappé ? Son 100e but ça, ça fait plaisir. Si on voit ses performances ces derniers temps c’est pas mal. 100 buts à 22 ans c’est incroyable. Aujourd’hui, ce n’est pas le moment de parler de la prolongation (…) On va arriver à un moment où ce sera plus clair par rapport à son futur », a expliqué Leonardo, histoire de taper en touche et de gagner encore un peu de temps dans un dossier forcément très complexe à gérer. D'autant plus qu'en plus de la prolongation de Kylian Mbappé, le directeur sportif du Paris Saint-Germain doit gérer celle de Neymar, même si on a appris vendredi que tout était prêt pour officialiser une extension jusqu'en 2026 du contrat de l'attaquant brésilien. À moins que dans un énorme numéro de communication, le PSG veuille annoncer simultanément la prolongation de Kylian Mbappé et Neymar.